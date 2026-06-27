Formula 1, il podio di Monaco è ancora in tribunale: verdetto ad agosto

A Monaco un errore nel posizionamento delle cellule fotoelettriche in pit lane ha falsato i rilevamenti di velocità generando penalità e ricorsi. La questione finirà in tribunale: scopriremo chi occupa il terzo gradino del podio durante la pausa estiva agostana

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A poche settimane dal Gp di Silverstone che, nell’anno 1950, avrebbe inaugurato il primo campionato di Formula 1 si corse il Giro di Sicilia, a cui prese parte Maria Teresa De Filippis, un’antenata di Andrea Kimi Antonelli, visto che sarebbe diventata una dei rari piloti italiani ad avere corso in F1 con un’auto tedesca (la Porsche, nel suo caso). De Filippis concluse quarta, ma venne squalificata perché la sua vettura era partita a spinta, violando il regolamento. Una sanzione la cui tempistica