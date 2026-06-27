Una sfida tra innovazioni: alla Formula 1 non serve cercare il pilota migliore

Lo spagnolo vorrebbe correre con tutte le monoposto per eleggere il più forte. La provocazione affascina perché promette un confronto finalmente alla pari. Ma il Mondiale è unico per la convivenza tra la tecnologia e il talento di chi guida

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La meraviglia nello sport è direttamente proporzionale alla sorpresa, e dunque alla possibilità che possa anche non vincere il migliore. La Nba si è inventata il Draft, in cui l’ordine delle scelte dei nuovi giocatori è determinato dal posizionamento ottenuto nel campionato precedente: prima tocca (con un sorteggio) alle squadre che non si sono qualificate per i playoff, poi quelle che restano scelgono i giocatori rimasti ma partendo dal basso. Tutto in nome dell’equilibrio e dello spettacolo. E