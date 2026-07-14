Crocevia Francia-Spagna, la geografia del potere passa da tre poli calcistici

Per quanto Parigi, Barcellona e Madrid rappresentino oggi le capitali del calcio europeo, nessuna di loro basta da sola a definire la grandezza di un campione. Per quella serve il Mondiale. È qui che il talento cambia dimensione. Ecco perché la semifinale di Dallas è più di una sfida tra due scuole
Quella di martedì 14 luglio non è solo la prima semifinale del mondiale americano, ma un crocevia in cui si incontrano il presente, il futuro e la memoria del calcio europeo. Perché a Dallas non si affrontano solo le due migliori nazionali europee, ma due filosofie diverse, che si esprimono attraverso tre città, tre poli calcistici che, negli ultimi vent’anni, hanno dominato nel Vecchio Continente. Tre poli Da una parte Parigi, la nuova capitale del calcio europeo, con il Psg, guidato da uno s