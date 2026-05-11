Futsal, parla Castiglia: «Meno stranieri in Serie A? La riforma sta funzionando»

Gli effetti negativi nell’immediato erano preventivabili, sostiene il dirigente: «Dieci anni fa si puntava sui campioni stranieri piuttosto che sui vivai, adesso i club devono investire in formazione di talenti. Certo, c’è carenza di formatori ma su questo abbiamo proposto un “piano Marshall”». «Abbiamo necessità di allargare il bacino sportivo: ogni società dovrebbe avere una convenzione con le scuole. Maschile, femminile e Under 19: la competitività sta tornando ed è tangibile. Il calcio a undici prenda spunto con coraggio»