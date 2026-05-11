Futsal, parla Castiglia: «Meno stranieri in Serie A? La riforma sta funzionando»

Gli effetti negativi nell’immediato erano preventivabili, sostiene il dirigente: «Dieci anni fa si puntava sui campioni stranieri piuttosto che sui vivai, adesso i club devono investire in formazione di talenti. Certo, c’è carenza di formatori ma su questo abbiamo proposto un “piano Marshall”». «Abbiamo necessità di allargare il bacino sportivo: ogni società dovrebbe avere una convenzione con le scuole. Maschile, femminile e Under 19: la competitività sta tornando ed è tangibile. Il calcio a undici prenda spunto con coraggio»
Al Gran Galà del calcio Adicosp, il presidente della Divisione calcio a cinque Stefano Castiglia è stato premiato come miglior dirigente federale dell'anno. Il presidente del Coni, Luciano Buonfiglio, lo ha poi invitato per un confronto. Segnali interessanti, nella settimana che ha portato alle finali di Champions di questo weekend, di attenzione verso una disciplina, il futsal, molto meno sotto i riflettori rispetto al calcio a undici. Trentottenne di Cefalù, attivo nell'ambito dell'organo dell