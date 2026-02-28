Una rampa per superare muri e macerie: Gaza ai tempi dello skate-board of peace

Può uno sport icona della cultura pop urbana occidentale cambiare la vita di molti gazawi? L’Associazione di cooperazione e solidarietà (Acs) racconta come negli anni i giovani e le giovani palestinesi hanno potuto contare su un festival (Gaza Freestyle), su un team (Gaza skate team) e poi su uno skate park (Green Hopes). Un modo per dare nuova vita a spazi occupati dalla guerra e raccontare così al mondo i ragazzi della Striscia. Poi è arrivato il 7 ottobre, che ha cambiato tutto. Così il progetto è diventato resistenza