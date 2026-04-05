I giorni felici di Gianluca Galassi: «Pallavolo e calcio migliorino insieme»

Il due volte campione del mondo con l’Italia e pedina fondamentale a Piacenza ha vissuto l’ultima settimana in un ottovolante: il ritorno in campo dopo il secondo intervento per un tumore al testicolo, l'accesso alla semifinale del campionato e la prima, storica finale europea. La paura per la malattia, la voglia di tornare un giorno a Trento, l’amore per la compagna e il figlio. E una risposta a Gravina: «Vengano a vedere perché il volley è forte nella progettualità e noi andiamo a imparare da loro come diventare più popolari»