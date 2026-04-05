intervista

I giorni felici di Gianluca Galassi: «Pallavolo e calcio migliorino insieme»

Gianluca Galassi (Credits: Gas Sales Bluenergy/Volley Piacenza)
Gianluca Galassi (Credits: Gas Sales Bluenergy/Volley Piacenza)
Gianluca Galassi (Credits: Gas Sales Bluenergy/Volley Piacenza)
Lia Capizzi
05 aprile 2026 • 07:00

Il due volte campione del mondo con l’Italia e pedina fondamentale a Piacenza ha vissuto l’ultima settimana in un ottovolante: il ritorno in campo dopo il secondo intervento per un tumore al testicolo, l'accesso alla semifinale del campionato e la prima, storica finale europea. La paura per la malattia, la voglia di tornare un giorno a Trento, l’amore per la compagna e il figlio. E una risposta a Gravina: «Vengano a vedere perché il volley è forte nella progettualità e noi andiamo a imparare da loro come diventare più popolari»

Una semifinale scudetto e una finale europea. I giorni felici di un lupo affamato di vita e di obiettivi. Gianluca Galassi, campione del mondo con l’Italia del volley nel 2022 e nel 2025, pedina fondamentale del Piacenza Volley, ha vissuto l’ultima settimana in un ottovolante emotivo tra lacrime di gioia e abbracci di vittorie. Domenica 29 marzo è tornato in campo a sei settimane dal secondo intervento chirurgico per rimuovere un tumore al testicolo. La vittoria (3-1) su Modena in gara-5 ha perm

Per continuare a leggere questo articolo

Lia Capizzi
Lia Capizzi
Lia Capizzi

Giornalista. Dagli inizi in radio alla grande esperienza televisiva tra conduzioni di Tg, interviste, telecronache, documentari (Rai, Mediaset, e 18 anni a SkySport). Racconta lo sport a 360°, specializzata in numerose discipline, dal calcio al rugby, dal nuoto all’atletica, dal tennis ai risvolti sociali nello sport senza trascurare il lato oscuro del doping