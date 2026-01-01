L’eredità di Gianni Savio, l’uomo che ha fatto uscire il ciclismo dalla Colombia e lo ha reso internazionale

Il piemontese, scomparso lo scorso dicembre, fu un grande scopritore di talenti: da Hernan Buenahora a Chepe Gonzalez, fino a José Serpa e Nelson Cacaìto Rodriguez, che aveva guidato al successo nella tappa regina al Tour de France ’94. Era affezionato a tutti. A quelli che si erano impappinati sul più bello, come a quello che aveva brillato più di tutti: Egan Bernal, il primo colombiano della storia a vincere il Tour nel 2019