Il confine tra pressione e ossessione, Ginevra Taddeucci: «Ora voglio divertirmi»

Il primo oro europeo individuale, i 4 argenti mondiali e soprattutto la Coppa del Mondo di fondo: nel 2025, a un anno dal bronzo di Parigi, la 28enne fiorentina si è presa tutto. E dal 27 marzo sarà a Somabay, in Egitto, per difendere il titolo nella prima tappa della nuova edizione: «In questo sport non è normale vincere sempre. Sono felice di ciò che ho già realizzato. Ora spero di scacciare l’ansia da prestazione. Sarà un anno importante, faremo alcune gare in acqua fredda in vista di Los Angeles 2028»