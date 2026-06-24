intervista

Ginnastica artistica, la nuova vita di Giorgia Villa: «Voglio allenare per ispirare nuove generazioni di atlete»

Giorgia Villa era nella squadra che ha vinto la medaglia d'argento ai Giochi di Parigi 2024 (FOTO EPA)
Giorgia Villa era nella squadra che ha vinto la medaglia d'argento ai Giochi di Parigi 2024 (FOTO EPA)
Giorgia Villa era nella squadra che ha vinto la medaglia d'argento ai Giochi di Parigi 2024 (FOTO EPA)
Marta Mulè
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24 giugno 2026 • 15:48

Ai Giochi di Parigi 2024 è diventata vice campionessa nella gara a squadre femminile, ma a maggio scorso ha annunciato il ritiro dopo una carriera segnata da successi e infortuni: «C’erano giorni in cui mi alzavo la mattina e non riuscivo nemmeno a camminare. Ora voglio essere un esempio»

A 23 anni Giorgia Villa ha dato l’addio alla ginnastica dopo una carriera ricca di successi, ma anche di infortuni. Una vita sempre a mille, è dovuta crescere in fretta per realizzare l’obiettivo più grande: partecipare ai Giochi olimpici. Il destino ci ha messo lo zampino per complicarle la strada, ma alla fine la sua caparbietà ha avuto la meglio. A Parigi 2024 ha coronato il suo sogno con un argento nella prova a squadre insieme ad Alice D'Amato, Manila Esposito, Elisa Iorio e Angela Andreoli

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Marta Mulè