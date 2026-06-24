Ginnastica artistica, la nuova vita di Giorgia Villa: «Voglio allenare per ispirare nuove generazioni di atlete»

Ai Giochi di Parigi 2024 è diventata vice campionessa nella gara a squadre femminile, ma a maggio scorso ha annunciato il ritiro dopo una carriera segnata da successi e infortuni: «C’erano giorni in cui mi alzavo la mattina e non riuscivo nemmeno a camminare. Ora voglio essere un esempio»

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A 23 anni Giorgia Villa ha dato l’addio alla ginnastica dopo una carriera ricca di successi, ma anche di infortuni. Una vita sempre a mille, è dovuta crescere in fretta per realizzare l’obiettivo più grande: partecipare ai Giochi olimpici. Il destino ci ha messo lo zampino per complicarle la strada, ma alla fine la sua caparbietà ha avuto la meglio. A Parigi 2024 ha coronato il suo sogno con un argento nella prova a squadre insieme ad Alice D'Amato, Manila Esposito, Elisa Iorio e Angela Andreoli