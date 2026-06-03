Il senso del Giro d’Italia visto dal fondo del gruppo. Malucelli: «Che fatica, ma lo rifaccio»

Il velocista romagnolo dell’Astana ha sempre vinto lontano da casa, dalla Cina al Venezuela. Ha debuttato nella corsa rosa a 32 anni, dopo aver pensato di smettere quando la sua squadra, la russa Gazprom, fu bloccata per la guerra in Ucraina: ha chiuso a 6 ore, 13 minuti e 45 secondi dal vincitore Vingegaard. Una prospettiva insolita, un’esperienza estrema. Ma non irripetibile, dice

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Due giorni dopo la fine del Giro d’Italia, Matteo Malucelli era in bici. «Ci sono colleghi che pedalavano già il giorno successivo. La nostra è una specie di malattia». Il corridore romagnolo ha debuttato a 32 anni, e sarà forse questa lunga strada che gli ha donato un curioso miscuglio di disincanto e passione per il suo sport, che è anche il suo mestiere. Velocista puro, ha sempre vinto lontano da casa: Cina, Turchia, Marocco, Romania, Slovacchia, Venezuela, Giappone, Bulgaria, Malesia. «Per f