Per cosa paghiamo

Gli abbonamenti Dazn continuano ad aumentare di prezzo: ma quanti soldi vanno in scommesse?

Luca Bottura
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23 luglio 2026 • 07:00

Lanciando l’app prima delle partite, compresa Spagna-Argentina, appariva in forma di schermata da clic compulsivo, il corrispettivo di un maniaco davanti all’asilo: un tocco e ci si ritrovava iscritti a Dazn Bet Fun, ossia un innocuo sito per divertirsi, addirittura con 1000 punti in omaggio. Solo che il diavolo, più che nel dettaglio, è già nel nome. “Bet”, scommesse

In questi giorni, Dazn mi ha inviato una lettera, dice che l’implementazione di nuovi canali, servizi, supercazzole varie, li porta ad aumentare l’abbonamento mensile a 47 euro. E vabbè, è il mercato, anzi: il monopolio. Non puoi farci niente. Siccome è la classica offerta che non si può rifiutare, credo accetterò. Ma utilizzo queste nobili colonne per porre una cortese domanda: quanti dei miei 47 euro finanzieranno l’ecosistema che normalizza le scommesse? Perché Dazn, in questo caso senza mono

Luca Bottura
Luca Bottura
Luca Bottura

Luca Bottura, bolognese, classe 1967. Già “altro direttore” del settimanale Cuore e di inserti satirici per i cosiddetti giornaloni, scrive seriamente di sciocchezze e ironicamente di temi serissimi. Per Rai 3 ha creato, insieme a Geppi Cucciari, i programmi Chesucc3de? e Splendida Cornice. Ha pubblicato Manifesto del partito impopolare (Einaudi), Buonisti un cazzo (Feltrinelli), Meno male che Silvio c’era (Baldini + Castoldi). Ama molto la radio, ascoltata e fatta.

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