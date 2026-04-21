La fine della dinastia dei Warriors. L’Nba ora deve colmare un vuoto

L’abbraccio tra Kerr, Curry e Green alla fine del play-in che ha visto la squadra di Golden State sconfitto ed eliminato da Phoenix è un rito celebrativo che racconta la fine della dinastia sportiva più influente della pallacanestro contemporanea. Ma la sensazione è che il sipario sia calato ben prima, forse già nella primavera del 2022 a Boston, quando l’ultimo grande acuto di Steph e compagni aveva illuso il mondo che il tempo si fosse fermato