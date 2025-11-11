La guerra civile blocca il calcio in Sudan: così i migliori club migrano in Ruanda

Dal 2023 il paese è travolto da una guerra civile per procura che ha causato più di 150mila morti e oltre 14 milioni di rifugiati, costringendo anche il calcio a fermarsi. La scorsa stagione, Al Merreikh e Al Hilal Omdurman hanno preso parte al campionato mauritano: quest’ultima lo ha addirittura vinto. Quest’anno, invece, l’offerta (che include una terza squadra, l’Al Ahli Wad Madani) è arrivata dal Ruanda, che continua a provare ad accreditarsi come hub strategico continentale, anche attraverso lo sport