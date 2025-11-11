La guerra civile blocca il calcio in Sudan: così i migliori club migrano in Ruanda

Dal 2023 il paese è travolto da una guerra civile per procura che ha causato più di 150mila morti e oltre 14 milioni di rifugiati, costringendo anche il calcio a fermarsi. La scorsa stagione, Al Merreikh e Al Hilal Omdurman hanno preso parte al campionato mauritano: quest’ultima lo ha addirittura vinto. Quest’anno, invece, l’offerta (che include una terza squadra, l’Al Ahli Wad Madani) è arrivata dal Ruanda, che continua a provare ad accreditarsi come hub strategico continentale, anche attraverso lo sport
Correva l’anno 1957 e Khartoum era in fermento. L’8 febbraio, i principali leader calcistici di Sudan, Egitto, Etiopia e Sudafrica si incontrarono al Grand Hotel della capitale sudanese per dare vita alla Confederazione africana del calcio (CAF), la prima organizzazione sportiva continentale. Due giorni dopo, allo Stadio Municipale, prese il via l’edizione pilota della Coppa d’Africa, il torneo che avrebbe segnato l’inizio della rivendicazione simbolica di un continente in cammino verso la propr