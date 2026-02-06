È finita l’era dei traghettatori: in Serie A la sfida salvezza non passa più dall’usato sicuro

Un tempo, questa fase della stagione era il momento dei professionisti in situazioni tragiche, spesso accantonati dopo incredibili promozioni per poi essere ripescati in altre piazze quando il rischio retrocessione aumentava pericolosamente. Specchio di un campionato in cui il mito degli allenatori italiani era impossibile da scalfire. Oggi è tutto cambiato, anche se il processo non sempre finisce bene: persino chi rischia di bruciarsi preferisce farlo scommettendo sul futuro
L’annuncio di Oscar Hiljemark come nuovo tecnico del Pisa, 34 anni da compiere a giugno, sette in meno di quel Raúl Albiol che potrebbe teoricamente scendere in campo per comandare la sua difesa, è arrivato in maniera sorprendente. Eppure, in fin dei conti, nemmeno troppo. C’era una volta la Serie A dei traghettatori salvezza, uomini pronti a qualsiasi esperienza ai limiti del dramma sportivo, professionisti delle promozioni dalla B alla massima categoria che spesso finivano accantonati, salvo e