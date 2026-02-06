È finita l’era dei traghettatori: in Serie A la sfida salvezza non passa più dall’usato sicuro

Un tempo, questa fase della stagione era il momento dei professionisti in situazioni tragiche, spesso accantonati dopo incredibili promozioni per poi essere ripescati in altre piazze quando il rischio retrocessione aumentava pericolosamente. Specchio di un campionato in cui il mito degli allenatori italiani era impossibile da scalfire. Oggi è tutto cambiato, anche se il processo non sempre finisce bene: persino chi rischia di bruciarsi preferisce farlo scommettendo sul futuro