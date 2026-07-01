reportage

Homeless World Cup, l’altro Mondiale che restituisce dignità a chi pensava di aver perso tutto

L'edizione femminile del 2025 ha visto il successo dell'Uganda (Foto Anita Milas/Homeless World Cup)
L'edizione femminile del 2025 ha visto il successo dell'Uganda (Foto Anita Milas/Homeless World Cup)
L'edizione femminile del 2025 ha visto il successo dell'Uganda (Foto Anita Milas/Homeless World Cup)
Maria Michela D’Alessandro
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01 luglio 2026 • 07:00

C’è un’altra Coppa del mondo di calcio. E si gioca per ricominciare a vivere. Così il pallone diventa uno strumento di inclusione, costruisce percorsi di riscatto, crea legami, opportunità e fiducia per migliaia di persone ai margini della società: «Non sappiamo mai quanto bene farà, in futuro, una persona a cui viene data una seconda possibilità». Un movimento oggi presente in 75 paesi che ricorda la funzione più elementare dello sport: non produrre campioni, ma restituire dignità

SACRAMENTO – Quando Lisa Wrightsman entra in campo in Brasile per la Homeless World Cup è sobria da nove mesi. È il 2010 e fino a pochi mesi prima stava cercando di uscire dalla dipendenza da droga e alcol in un centro di riabilitazione di Sacramento. Oggi dirige Street Soccer nella stessa città, il programma che utilizza il calcio come strumento di inclusione sociale per persone senza dimora e altre categorie vulnerabili, e ogni anno lavora con circa duemila persone. «Non sappiamo mai quanto be

Maria Michela D’Alessandro
Maria Michela D’Alessandro
Maria Michela D’Alessandro

Classe ’93, romana ma da sempre con un piede fuori casa. È laureata in Giornalismo internazionale tra Berlino e San Pietroburgo, si occupa principalmente di esteri. Ha collaborato con The Moscow Times, Al Jazeera, Euronews, Il Caffè settimanale e ha lavorato come fact-checker per Lead Stories. Sportiva da sempre, dal calcio giocato è passata direttamente a correre maratone. Oggi è giornalista a La7. Domani, chi lo sa.