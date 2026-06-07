al gp di montecarlo trionfa ancora antonelli, che coppia con il tennista

Il Roland Garros lo vince Zverev, ma Cobolli è un talento prezioso

Piero Valesio
Segui Domani su Google
07 giugno 2026 • 20:34

Nella finale di Parigi trionfa il tedesco. Ma il giovane tennista romano dà filo da torcere fino al quinto set. Come Sinner ha la capacità di colpire sempre la pallina nel modo giusto. Come fanno solo i campioni

Che belli Cobolli e Antonelli. A volte ci vuole una rima infantile per mandare a memoria una di quelle domeniche che portano tutti (anche quelli che erano in coda al casello autostradale e non hanno vista né uno scambio della finale di Parigi né una curva del Gran Premio di Montecarlo) a ricordare benissimo cosa stavano facendo in quelle ore. Anzi in alcuni precisi momenti. Come quando, nel tie break del quarto set, Flavio ha prima steccato una volèe alta banale nel tentativo di caricare di entu

Per continuare a leggere questo articolo

Piero Valesio
Piero Valesio
Piero Valesio

Giornalista e scrittore, si occupa di sport, cinema e televisione dal 1981. Ha scritto di calcio, tennis, Olimpiadi, sport invernali, motomondiale e Formula 1 per il quotidiano “Tuttosport” e ha collaborato con Il Messaggero e altri giornali. Ha diretto il canale televisivo “Supertennis”. È in libreria con “Racchette di guerra”, il suo nono libro.