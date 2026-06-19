Il Santo Catenaccio delle piccole. Ai Mondiali il pareggio diventa rivolta

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Basta aver visto la Spagna giocare contro Capo Verde, qualche giorno fa, per capire che la vita non è facile per nessuno, nemmeno per una delle squadre favorite al Mondiale. Al fischio finale, quello zero a zero così disturbante rispetto alla narrazione da safari calcistico che la maggior parte dei media aveva apparecchiato era una categoria dello spirito. Il Santo Catenaccio di Gianni Brera, soluzione antropologico-calcistica, è diventata una forma di speranza per chi guarda i Mondiali e non si