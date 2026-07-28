il copione perfetto del potere

Il teatro di Malagò: il commediante che ci meritiamo

Luca Bottura
Luca Bottura
Luca Bottura
Segui Domani su Google
28 luglio 2026 • 20:24Aggiornato, 28 luglio 2026 • 20:44

Più che l'annuncio di Mancini, contano il tono, i tempi e i dettagli della conferenza stampa del presidente della Figc: le risate, i finti colpi di scena, il rapporto con i cronisti. È lì che prende forma il racconto di un potere che cambia interpreti, ma recita sempre lo stesso ruolo

C’è qualcosa di nuovo, nell’aria. Ma non qui. E nemmeno a Roma Nord. Da martedì 28 luglio, capitale ufficiale del calcio italiano. Col suo bel birignao lessicale che tutto nasconde e tutto spiega: il romanesco pettinato. Un codice ricco, patrizio, gergale, familio, con le parole tronche che si arrotolano nella bocca di chi le pronuncia finché non spunta la sillaba che in vernacolo non è prevista. Aggiunta all’ultimo, un po’ come Roberto Mancini e Claudio Ranieri sul limitar dell’azzurro. E ce do

Luca Bottura
Luca Bottura
Luca Bottura

Luca Bottura, bolognese, classe 1967. Già “altro direttore” del settimanale Cuore e di inserti satirici per i cosiddetti giornaloni, scrive seriamente di sciocchezze e ironicamente di temi serissimi. Per Rai 3 ha creato, insieme a Geppi Cucciari, i programmi Chesucc3de? e Splendida Cornice. Ha pubblicato Manifesto del partito impopolare (Einaudi), Buonisti un cazzo (Feltrinelli), Meno male che Silvio c’era (Baldini + Castoldi). Ama molto la radio, ascoltata e fatta.

VAI ALLA PAGINA DELL’AUTORE