L’intervista

«Nessuna distrazione e zero vita sociale»: la lezione di Aouani sul potere dell’autostima

Lia Capizzi
08 marzo 2026 • 07:00

Le svolte, il bandana nero, i Ray-Ban e una determinazione fuori dal comune. «Adesso tutto ciò che faccio nella giornata, ogni pensiero o azione, è improntato verso l’allenamento». Parola di un mezzofondista e maratoneta fuori dal comune

Nella patria degli omamori, i noti amuleti giapponesi, Iliass Aouani ha trovato per la seconda volta un risultato talismano in grado di incorniciarne la carriera. Dal 15 settembre 2025, quando ai Mondiali di Atletica di Tokyo conquista nella maratona una medaglia di bronzo iridata che all’Italia mancava da 22 anni, al capolavoro del 1° marzo 2026 diventando il primo azzurro della storia a scendere sotto il muro delle due ore e cinque minuti: 2h04:26. Ancora una volta a Tokyo. Sgretola di quasi u

Per continuare a leggere questo articolo

Lia Capizzi
Lia Capizzi
Lia Capizzi

Giornalista. Dagli inizi in radio alla grande esperienza televisiva tra conduzioni di Tg, interviste, telecronache, documentari (Rai, Mediaset, e 18 anni a SkySport). Racconta lo sport a 360°, specializzata in numerose discipline, dal calcio al rugby, dal nuoto all’atletica, dal tennis ai risvolti sociali nello sport senza trascurare il lato oscuro del doping