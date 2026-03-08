«Nessuna distrazione e zero vita sociale»: la lezione di Aouani sul potere dell’autostima

Le svolte, il bandana nero, i Ray-Ban e una determinazione fuori dal comune. «Adesso tutto ciò che faccio nella giornata, ogni pensiero o azione, è improntato verso l’allenamento». Parola di un mezzofondista e maratoneta fuori dal comune
Nella patria degli omamori, i noti amuleti giapponesi, Iliass Aouani ha trovato per la seconda volta un risultato talismano in grado di incorniciarne la carriera. Dal 15 settembre 2025, quando ai Mondiali di Atletica di Tokyo conquista nella maratona una medaglia di bronzo iridata che all’Italia mancava da 22 anni, al capolavoro del 1° marzo 2026 diventando il primo azzurro della storia a scendere sotto il muro delle due ore e cinque minuti: 2h04:26. Ancora una volta a Tokyo. Sgretola di quasi u