Le minacce all’arbitro La Penna e il protocollo che diventa un alibi: le miserie del calcio ai tempi del Var

Inter-Juve, dopo l’espulsione di Kalulu causata dalla simulazione di Bastoni, si è trasformata in un contest di hooliganismo proseguito con altri mezzi. La tecnologia avrebbe dovuto essere la soluzione per tutti i rischi di falsificazione (e di credibilità) pendenti sul pallone. Invece non solo non risolve le complicanze, ma rischia di crearne di sue. Eppure, conviene a tutti. Quale alibi più efficace e scagionante della proceduralità?