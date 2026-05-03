Lo scudetto di Chivu, The Young Coach: ontologia calcistica del pensiero debole

Ha preso una squadra in declino inzaghesco e l’ha portata al trionfo in Serie A. Ha cancellato il suo predecessore con classe. Prima del caso Bastoni sembrava portasse un linguaggio differente, anche se con un calcio accomodante. Poi ha dimostrato di stare, come tutti, dentro le dinamiche del calcio capitalista

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Ha vinto con una squadra forte che ha un pensiero debole. Gianni Vattimo sarebbe fiero di Cristian Chivu che ha preso una squadra in declino – quello inzaghesco – e l’ha portata a vincere lo scudetto. Un'ontologia del declino calcistico sancita dal Bodø/Glimt in Champions League come prequel dell’esclusione dell’Italia dai Mondiali dopo lo strapazzamento da parte della Norvegia. Ma ci sta. Quando fu scelto al posto dell’Inzaghino, dopo che Cesc Fàbregas aveva detto no, continuando a scegliere il