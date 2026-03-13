Il Galles è in crisi di vocazione: ma è la partita più dura per l’Italia di Quesada e Menoncello

Nel Sei Nazioni i gallesi perdono da 15 partite, ancora lontano dalla serie nera dell’Italia che allineò 36 sconfitte, ma inconcepibile per chi ha dato tanto al rugby. Ma proprio per questo i Dragoni, butteranno dentro tutto quel che hanno

Lacrime assicurate per chi, la prima volta, entra in quello che si chiamava Arms Park (magnifiche cancellate a motivi araldici) e poi Millennium e ora Principality e occupa il centro di Cardiff. Come se l’Olimpico fosse a Piazza del Popolo o a Piazza Venezia. I 74.500 che rappresentano il piccolo popolo canta Hen Wlad Fy Nhadau, in gallese “Terra dei miei padri”, e nel testo hanno spazio i bardi, i cantori e quelli che hanno versato sangue per la libertà. Lo cantarono per la prima volta nel 1905