la semifinale dei playoff contro l’irlanda del nord

Spareggi mondiali, l’Italia ormai si sente un’outsider. Ma nell’indifferenza diamo il meglio

Credits: Figc
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Valerio Piccioni
26 marzo 2026 • 07:00

Tra le polemiche sugli arbitri, il mercato e le eliminazioni delle italiane in Champions, l’opinione pubblica non sembra aver vissuto questa vigilia con particolare pressione. Tra rassegnazione e indifferenza, ci stiamo abituando a questa roulette russa calcistica, ma rispetto alle mancate qualificazioni del 2018 e del 2022 è tutto diverso

Qualcuno l’avrà notato in questi giorni sotto la pensilina della fermata di un autobus o a un incrocio stradale. Un poster. E uno slogan: «UNA SOLA MAGLIA. In campo. Sugli spalti. A casa. Vestiti d’azzurro il 26 marzo». E loro, Gianluigi Donnarumma, Riccardo Calafiori e Mateo Retegui, testimonial della campagna organizzata dalla Federcalcio, che sembrano dire con lo sguardo: «Mica ti sarai dimenticato che fra poco ci giochiamo la qualificazione ai Mondiale?». Un’isoletta in mezzo a un arcipelago

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Valerio Piccioni
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Valerio Piccioni

Romano, giornalista cresciuto a Paese Sera e poi per 33 anni della Gazzetta dello Sport, ha seguito otto volte le Olimpiadi, otto volte il Giro d’Italia e nove il Tour de France. Fra i suoi libri, “Quando giocava Pasolini”, “La rivoluzione di Bikila”, “Il campione partigiano” e “Baci Olimpionici”. Con un gruppo di amici ha ideato la Corsa di Miguel, l’evento che da 25 anni ricorda la figura del maratoneta poeta argentino desaparecido Miguel Sanchez.