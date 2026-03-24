Gattuso, l’azzardo esistenziale: la rinuncia all’incoscienza di una Nazionale chiusa a riccio

Per lo spareggio contro l’Irlanda del Nord, il ct della Nazionale tira dritto sulle sue convinzioni: per muoversi come una sola entità, meglio una cena fuori in armonia che un sinistro all’incrocio dei pali. Ne sanno qualcosa Zaniolo e Bernardeschi, i grandi esclusi a favore, ad esempio, di Chiesa, che ha poi rinunciato all’azzurro. Se «le teste dei giocatori non sono tutte uguali», la speranza è che giovedì sera non si finisca per chiederci perché altri corpi e altri piedi sono stati lasciati a casa