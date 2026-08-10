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Tétart, il caso che non esiste: la trappola della destra alla Wnba

Julie Tétart (Foto Instagram / @_julie_tetart)
Julie Tétart (Foto Instagram / @_julie_tetart)
Julie Tétart (Foto Instagram / @_julie_tetart)
Vincenzo Corrado
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10 agosto 2026 • 19:15Aggiornato, 10 agosto 2026 • 19:48

In Francia la sua presenza nel basket femminile è discussa, ma nessuna squadra immagina di portarla nel torneo femminile americano. Ma i giornali d’area hanno costruito un ricatto ad arte: che la ingaggi o la lasci fuori, la lega è comunque colpevole

Lunedì 3 agosto Julie Tétart ha ricevuto un messaggio privato su Instagram. Il mittente era OutKick, il sito sportivo di proprietà di Fox News, e la domanda era semplice: accetteresti una chiamata dalla Wnba? Tétart, 34 anni, 1 metro e 90, pivot del Monaco Basket Association nella seconda divisione femminile francese, ha risposto quello che avrebbe risposto chiunque: «Se mi contattano non dirò di no. Ma bisogna essere realisti: sono vecchia, e ci sono giocatrici molto più forti di me». Poi una b

Vincenzo Corrado
Vincenzo Corrado
Vincenzo Corrado

Giornalista professionista classe 1987. Ha lavorato 15 anni nel Gruppo editoriale L'Espresso (poi diventato Gedi) e collabora con diverse testate nazionali, tra cui Ultimo uomo. Durante Milano-Cortina 2026 ha curato il live blog ufficiale dei Giochi per Olympics.com.