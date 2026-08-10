Tétart, il caso che non esiste: la trappola della destra alla Wnba

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Lunedì 3 agosto Julie Tétart ha ricevuto un messaggio privato su Instagram. Il mittente era OutKick, il sito sportivo di proprietà di Fox News, e la domanda era semplice: accetteresti una chiamata dalla Wnba? Tétart, 34 anni, 1 metro e 90, pivot del Monaco Basket Association nella seconda divisione femminile francese, ha risposto quello che avrebbe risposto chiunque: «Se mi contattano non dirò di no. Ma bisogna essere realisti: sono vecchia, e ci sono giocatrici molto più forti di me». Poi una b