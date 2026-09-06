L’impresa di Kimi

Antonelli è il re di Monza, l’impresa del ragazzino che fa la storia della F1

Alessandra Giardini
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06 settembre 2026 • 21:10

«È stato il giorno più bello della mia vita, anche meglio del mio primo podio e della prima vittoria», dice Kimi piangendo. È la prima vittoria di un italiano a Monza da 60 anni, dal successo di Ludovico Scarfiotti nel 1966. Ma lui correva sulla Ferrari

Avresti mai potuto immaginarlo? E a quel punto Kimi Antonelli dice una bugia, «è incredibile, non avrei mai pensato di vincere». Tutto attorno la folla di Monza ha rotto gli argini, i tifosi sono dappertutto, e tutti vestiti di rosso, perché finora la Formula 1 in Italia era soltanto Ferrari. Al punto che 43 anni fa, a Imola, la folla festeggiò l’uscita di pista alle Acque Minerali di Riccardo Patrese, su Brabham, perché lasciava via libera alla Ferrari di Patrick Tambay. Fu una vergogna. Ma que

Alessandra Giardini
Alessandra Giardini
Alessandra Giardini

Giornalista e autrice. Scrive di sport per scelta (fatta quando era alle elementari). Il suo posto preferito al mondo sono le Olimpiadi.