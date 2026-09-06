Antonelli è il re di Monza, l’impresa del ragazzino che fa la storia della F1

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Avresti mai potuto immaginarlo? E a quel punto Kimi Antonelli dice una bugia, «è incredibile, non avrei mai pensato di vincere». Tutto attorno la folla di Monza ha rotto gli argini, i tifosi sono dappertutto, e tutti vestiti di rosso, perché finora la Formula 1 in Italia era soltanto Ferrari. Al punto che 43 anni fa, a Imola, la folla festeggiò l’uscita di pista alle Acque Minerali di Riccardo Patrese, su Brabham, perché lasciava via libera alla Ferrari di Patrick Tambay. Fu una vergogna. Ma que