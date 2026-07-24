Kings League al bivio. A Milano è già un test sulla sua sostenibilità

Sponsor che mollano, presidenti che criticano, licenziamenti e spettatori in calo. La società che organizza i tornei di calcio a 7 ideati dall’ex Barcellona Piqué sta ripensando il proprio presente e futuro dopo una perdita di slancio. Intanto le squadre arriveranno a Cologno Monzese dal 26 luglio
Quattro anni di storia giunti a un bivio. La Kings League, il format di calcio a 7 ideato dall’ex difensore del Barcellona Gerard Piqué insieme allo streamer Ibai Llanos, sbarca a Milano per il Mondiale per Club. Dal 26 luglio al 1° agosto sedici squadre guidate da stelle del calcio, come Lamine Yamal, Neymar Jr. e James Rodríguez, e da alcuni dei creator più seguiti al mondo, si contenderanno il titolo. Le regole che promettevano di rivoluzionare il calcio ci sono ancora tutte: partite da quara