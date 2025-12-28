La quadratura del cerchio dell’Italia: Raffaeli, regina fuori dal mainstream

La ginnastica ritmica vive ai margini della visibilità, anche quando raggiunge vertici assoluti. La sua prestazione ai mondiali di agosto è stata il momento sportivo dell’anno: c’è qualcosa in lei che rende gli attrezzi con cui si esibisce in simbolo di un’altra idea di sport e di paese. Perché le crepe dello sport femminile italiano, dall’ecosistema che non premia il talento al tema sicurezza, sono un’estensione di quella della nostra società