Palestre a scuola come bene comune, la legge per “aprirle” colma un vuoto

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Se l’emendamento all’articolo 33 della Costituzione per cui «la Repubblica riconosce il valore educativo, sociale e di promozione del benessere psicofisico dell’attività sportiva in tutte le sue forme» potesse essere rappresentato da un luogo, ecco, quel luogo sarebbe una palestra scolastica. Perché è molto più di uno spazio attrezzato per l’esercizio fisico: è l’unico contesto in cui tutti passano (dovrebbero passare) il tempo della propria formazione motoria, un’area simbolica e al contempo co