lo sport come elemento del welfare

Palestre a scuola come bene comune, la legge per “aprirle” colma un vuoto

Antonella Bellutti
05 maggio 2026 • 19:47

Le palestre delle scuole sono il luogo dove lo sport smette di essere un privilegio per diventare un diritto. La legge che le destina all’uso da parte delle associazioni sportive in orario extrascolastico prova a dare gambe a un principio che la Costituzione “riconosce”, ma non “garantisce”

Se l’emendamento all’articolo 33 della Costituzione per cui «la Repubblica riconosce il valore educativo, sociale e di promozione del benessere psicofisico dell’attività sportiva in tutte le sue forme» potesse essere rappresentato da un luogo, ecco, quel luogo sarebbe una palestra scolastica. Perché è molto più di uno spazio attrezzato per l’esercizio fisico: è l’unico contesto in cui tutti passano (dovrebbero passare) il tempo della propria formazione motoria, un’area simbolica e al contempo co

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Antonella Bellutti
Antonella Bellutti
Antonella Bellutti

Campionessa, medaglia d’oro ai Giochi Olimpici di Atlanta 1996 e di Sydney 2000 nel ciclismo su pista. Laureata in Scienze motorie, ha collezionato molteplici esperienze di profilo tecnico, dirigenziale e didattico