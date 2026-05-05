Palestre a scuola come bene comune, la legge per “aprirle” colma un vuoto

Le palestre delle scuole sono il luogo dove lo sport smette di essere un privilegio per diventare un diritto. La legge che le destina all’uso da parte delle associazioni sportive in orario extrascolastico prova a dare gambe a un principio che la Costituzione “riconosce”, ma non “garantisce”
Se l’emendamento all’articolo 33 della Costituzione per cui «la Repubblica riconosce il valore educativo, sociale e di promozione del benessere psicofisico dell’attività sportiva in tutte le sue forme» potesse essere rappresentato da un luogo, ecco, quel luogo sarebbe una palestra scolastica. Perché è molto più di uno spazio attrezzato per l’esercizio fisico: è l’unico contesto in cui tutti passano (dovrebbero passare) il tempo della propria formazione motoria, un’area simbolica e al contempo co