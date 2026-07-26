Il Discobolo è una statua, le sportive sono persone

Le linee guida per le tv non sono censura ma un atto di liberazione professionale delle atlete

Antonella Bellutti
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26 luglio 2026 • 19:52

Ci si oppone alle linee Ebu nello sport rivendicando il diritto a vivisezionare, con la telecamera, il fisico di un’atleta. Il corpo dell’atleta non è un’opera d’arte offerta al desiderio e all’interpretazione di chi guarda: quando la persona si posiziona sui blocchi di partenza, non sta posando, ma sta lavorando

Il Discobolo di Mirone è una statua. Le atlete che scendono in pista sono persone. È da qui che partirei per dissentire dalla polemica sull’introduzione di linee guida con cui, le reti televisive europee (Ebu) in collaborazione con la federazione internazionale di atletica leggera (World Athetics), mettono un freno allo sguardo mediatico intrusivo e invadente nello sport. Eros e agape Con tutto il rispetto per Michele Serra, mi oppongo all’interpretazione, espressa ne “L’ Amaca” dei giorni sco

Antonella Bellutti
Antonella Bellutti
Antonella Bellutti

Campionessa, medaglia d’oro ai Giochi Olimpici di Atlanta 1996 e di Sydney 2000 nel ciclismo su pista. Laureata in Scienze motorie, ha collezionato molteplici esperienze di profilo tecnico, dirigenziale e didattico