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Lieto Finn al Tour under 23: ora il ciclismo italiano può sognare i grandi Giri

Lorenzo Finn (Courtesy Tour de l’Avenir)
Lorenzo Finn (Courtesy Tour de l’Avenir)
Lorenzo Finn (Courtesy Tour de l’Avenir)
Alessandra Giardini
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26 agosto 2026 • 17:37Aggiornato, 26 agosto 2026 • 18:07

A 19 anni ha dominato il Tour de l’Avenir e prima ancora il Giro Next Gen: la doppietta mancava dal 1973. Due mondiali juniores, vittorie tra i professionisti e un talento completo: salita, crono, recupero. Il ligure passa tra i grandi con un’ambizione che il nostro movimento aspettava da tempo: «La pressione è un privilegio. Nibali? Non ci penso, è stato un grandissimo. Mi affascina la fatica»

È arrivato da solo, in maglia gialla, elegante, potente, sicuro, con tutti i suoi tifosi a corrergli di fianco lungo tutta la salita. Lorenzo Mark Finn ha vinto da favorito il Tour de l’Avenir due mesi dopo aver dominato il Giro Next Gen. Ha un sorriso dolce, ma in corsa è devastante. Dopo aver tagliato il traguardo di Ceresole Reale, in Piemonte, Lollo è sceso di bici e l’ha sollevata al cielo, come si fa nel ciclocross. Lorenzo Finn (Courtesy Tour de l’Avenir) Al Lago Serrù, dove il Tour degl

Alessandra Giardini
Alessandra Giardini
Alessandra Giardini

Giornalista e autrice. Scrive di sport per scelta (fatta quando era alle elementari). Il suo posto preferito al mondo sono le Olimpiadi.