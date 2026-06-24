reportage - il mondo intorno ai mondiali

Los Angeles tra tensioni, fentanyl e povertà: il calcio che resiste a MacArthur Park

Foto di Maria Michela D'Alessandro
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Maria Michela D’Alessandro
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24 giugno 2026 • 17:03

Nel quartiere simbolo della comunità latinoamericana, segnato da crisi abitativa, droga e tensioni sull'immigrazione, la Coppa del Mondo assume un significato diverso. Nel parco noto per le recenti operazioni delle forze dell'ordine, tra watch party semivuoti e campi di periferia, alcune associazioni usano lo sport per offrire inclusione, speranza e nuove opportunità

Per vedere una partita dei Mondiali a MacArthur Park bisogna consultare bene il programma. Mentre il Portogallo di Cristiano Ronaldo è in campo contro l'Uzbekistan, nel cuore di Los Angeles non ci sono tifosi davanti ai maxischermi né bambini che rincorrono un pallone. Le persone che si vedono attorno al lago artificiale del parco sono quelle che qui molti chiamano «zombie». Decine di uomini e donne si muovono lentamente, alcuni dormono sulle panchine, altri cercano riparo all'ombra degli alberi

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Maria Michela D’Alessandro
Maria Michela D’Alessandro
Maria Michela D’Alessandro

Classe ’93, romana ma da sempre con un piede fuori casa. È laureata in Giornalismo internazionale tra Berlino e San Pietroburgo, si occupa principalmente di esteri. Ha collaborato con The Moscow Times, Al Jazeera, Euronews, Il Caffè settimanale e ha lavorato come fact-checker per Lead Stories. Sportiva da sempre, dal calcio giocato è passata direttamente a correre maratone. Oggi è giornalista a La7. Domani, chi lo sa.