Malagò si prende la Figc. Ma per rilanciare il calcio italiano serve salvarlo da sé stesso

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Uomo immagine della Ferrari? Presidente della Roma che nel 2027 compirà cent’anni? Candidato sindaco del centrodestra a Roma nonostante a un bel po’ della maggioranza governativa non stia molto simpatico? Domande mandate in fuori gioco dagli ultimi mesi e che adesso sono definitivamente tramontate. Il toto Giovanni Malagò è finito poco dopo le 3 del pomeriggio, quando l’ex presidente del Coni è stato eletto alla guida della Federcalcio. Non c’è stata l’unanimità che un anno e mezzo fa aveva conf