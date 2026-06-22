Il nuovo presidente

Malagò si prende la Figc. Ma per rilanciare il calcio italiano serve salvarlo da sé stesso

Valerio Piccioni
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22 giugno 2026 • 18:10Aggiornato, 22 giugno 2026 • 18:11

L’ex numero uno del Coni riparte dalla Federcalcio con una vittoria netta su Abete. Lo attendono dossier cruciali: nazionale, stadi, giovani, sostenibilità economica e rapporto con la politica. Sullo sfondo, la necessità di restituire prestigio e consenso a un calcio che oggi appare in affanno rispetto agli altri sport italiani, tennis in primis

Uomo immagine della Ferrari? Presidente della Roma che nel 2027 compirà cent’anni? Candidato sindaco del centrodestra a Roma nonostante a un bel po’ della maggioranza governativa non stia molto simpatico? Domande mandate in fuori gioco dagli ultimi mesi e che adesso sono definitivamente tramontate. Il toto Giovanni Malagò è finito poco dopo le 3 del pomeriggio, quando l’ex presidente del Coni è stato eletto alla guida della Federcalcio. Non c’è stata l’unanimità che un anno e mezzo fa aveva conf

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Valerio Piccioni
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Valerio Piccioni

Romano, giornalista cresciuto a Paese Sera e poi per 33 anni della Gazzetta dello Sport, ha seguito otto volte le Olimpiadi, otto volte il Giro d’Italia e nove il Tour de France. Fra i suoi libri, “Quando giocava Pasolini”, “La rivoluzione di Bikila”, “Il campione partigiano” e “Baci Olimpionici”. Con un gruppo di amici ha ideato la Corsa di Miguel, l’evento che da 25 anni ricorda la figura del maratoneta poeta argentino desaparecido Miguel Sanchez.