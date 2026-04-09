Per l’Italia c’è un solo Ulisse possibile, ma i Gattopardi battono sempre i Maldini

Paolo Maldini è un’anomalia. È una bandiera come Totti e Del Piero, ma a differenza loro è un capitano indipendente, e infatti non è amato da parte dei supporter del Milan. La sua idea di calcio e di mondo non è influenzabile: con lui la Figc avrebbe una lingua sola, quella del campo e del sacrificio, e non quella dei Palazzi, delle finzioni e del familismo amorale. Per questo dopo la debacle con la Bosnia il suo nome è apparso e subito scomparso: l’Italia è il paese dove la rivoluzione si invoca, ma non si fa