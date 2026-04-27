Record, scarpe e boom di iscritti: la maratona entra nel futuro (in largo anticipo sui pronostici)

S’era immaginata come data più probabile per l’impresa il 2050, invece il keniano Sabastian Sawe ci è riuscito il 26 aprile 2026 a Londra: è il primo uomo a correre i fatidici 42 chilometri e 195 metri sotto le due ore. L’impatto delle scarpe da 97 grammi e 500 euro («Negli ultimi 10 km è come se fossi all’inizio», racconta Giacomo Leone, vincitore a New York nel ‘96), il sorpasso delle donne iscritte nella fascia 18-29 anni (Lucilla Andreucci: «Segnale magnifico»). E l’exploit, a 41 anni, di Alex Schwazer: suo il terzo tempo dell’anno sulla maratona di marcia