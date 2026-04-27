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Record, scarpe e boom di iscritti: la maratona entra nel futuro (in largo anticipo sui pronostici)

Sabastian Sawe mostra le scarpe che lo hanno aiutato a scrivere la storia della maratona (FOTO EPA)
Sabastian Sawe mostra le scarpe che lo hanno aiutato a scrivere la storia della maratona (FOTO EPA)
Sabastian Sawe mostra le scarpe che lo hanno aiutato a scrivere la storia della maratona (FOTO EPA)
Valerio Piccioni
27 aprile 2026 • 19:45Aggiornato, 27 aprile 2026 • 19:45

S’era immaginata come data più probabile per l’impresa il 2050, invece il keniano Sabastian Sawe ci è riuscito il 26 aprile 2026 a Londra: è il primo uomo a correre i fatidici 42 chilometri e 195 metri sotto le due ore. L’impatto delle scarpe da 97 grammi e 500 euro («Negli ultimi 10 km è come se fossi all’inizio», racconta Giacomo Leone, vincitore a New York nel ‘96), il sorpasso delle donne iscritte nella fascia 18-29 anni (Lucilla Andreucci: «Segnale magnifico»). E l’exploit, a 41 anni, di Alex Schwazer: suo il terzo tempo dell’anno sulla maratona di marcia

La maratona s’è fatta un gran regalo per i suoi 130 anni compiuti lo scorso 10 aprile: il primo uomo a correre i fatidici 42 chilometri e 195 metri sotto le mitiche due ore. A Londra, domenica, ha abbattuto il muro il keniano Sabastian Sawe. E pensare, ha riflettuto su Facebook Orlando Pizzolato, vincitore della maratona di New York nel 1984 e nel 1985, che ai confini del nuovo millennio s’era immaginata come data più probabile per l’impresa il 2050. Ma già nel 1991, il fisiologo Michael Joyner,

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Valerio Piccioni
Valerio Piccioni
Valerio Piccioni

Romano, giornalista cresciuto a Paese Sera e poi per 33 anni della Gazzetta dello Sport, ha seguito otto volte le Olimpiadi, otto volte il Giro d’Italia e nove il Tour de France. Fra i suoi libri, “Quando giocava Pasolini”, “La rivoluzione di Bikila”, “Il campione partigiano” e “Baci Olimpionici”. Con un gruppo di amici ha ideato la Corsa di Miguel, l’evento che da 25 anni ricorda la figura del maratoneta poeta argentino desaparecido Miguel Sanchez.