l’8 maggio a betlemme

«Corriamo per rivendicare il diritto di muoverci»: il ritorno della Maratona palestinese

Lisa Amer durante la Maratona palestinese del 2022 (Credits: Palestine Marathon)
Lisa Amer durante la Maratona palestinese del 2022 (Credits: Palestine Marathon)
Lisa Amer durante la Maratona palestinese del 2022 (Credits: Palestine Marathon)
Diana Ligorio
06 maggio 2026 • 19:22

Venerdì la nuova edizione, dopo due anni di stop, ma per chi si trova a Gaza sarà impossibile arrivarci. Il percorso costeggia il muro costruito da Israele, tra zone bombardate e checkpoint: è da fare due volte perché non esistono 42,195 km consecutivi liberi. «Non è una gara, mostra la nostra storia», racconta la direttrice generale Eitedal Ismail. Quest’anno sono donne metà degli iscritti: «Lottiamo per i nostri diritti anche nello sport», dice Duna Kafri

«Oh, le strade...Mio dio! Le mie scarpe da corsa si rovinano in pochissimo tempo. Devo cambiarle ogni mese e mezzo. Noi non abbiamo piste per correre e le strade sono tutte distrutte». Lisa Amer, 37 anni, vive a Ramallah dove lavora come contabile in un’azienda. Tra le prime donne a fare boxe in Palestina, dal 2020 si allena regolarmente nella corsa. L’8 maggio parteciperà alla Maratona palestinese che si terrà a Betlemme: qui i corridori dovranno percorrere la stessa distanza due volte perché,

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Diana Ligorio
Diana Ligorio
Diana Ligorio

Classe 1982, è autrice di docufilm per Rai, Sky, La7, alcuni scritti con Roberto Saviano, Carlo Bonini, Fabrizio Gatti, Attilio Bolzoni, Antonio Spadaro. L’ultimo docufilm, Io devo continuare, è stato nominato al Prix Europa 2024. Ha pubblicato il romanzo Mia e la voragine (TerraRossa), candidato al Premio Campiello Junior, e il romanzo Occhi di lupo, cuore di cane. La vita invisibile di un agente della DIA (Bompiani), menzione speciale al Premio Giornalistico Narrativo Nadia Toffa.