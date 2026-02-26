Marco Bezzecchi: «Convivo ogni giorno con l’ansia. So che posso sempre contare su Valentino Rossi»

Questo weekend riparte la MotoGp. Sarà l’ultima stagione prima della rivoluzione dei regolamenti a partire dal 2027. Il pilota dell’Aprila: «Penso alla moto dell’oggi, non a quella del futuro. Mio padre? Ha fatto tanti sacrifici. Mia madre tante volte non viene a seguire le gare, vado sempre a cena da loro prima di partire per un Gp, soprattutto per salutare lei»

Pronti, partenza, via. Per una ultima volta. In Thailandia sul circuito di Buriram scatta nel week end il 78° Motomondiale che sarà anche l’ultimo con i motori 1000 cc. La rivoluzione del 2027 andrà a braccetto con le esigenze di sicurezza e sostenibilità, tra riduzione della cilindrata (850 cc), dell’aerodinamica, e l’obbligo di carburante sostenibile al 100 per cento. «Alla rivoluzione del prossimo anno io non ci sto nemmeno pensando. Sono più bravi di me gli ingegneri e tutto il team Aprilia,