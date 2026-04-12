Intervista al CEO di Luna Rossa. tra un mese le regate preliminari

Max Sirena e l’America’s Cup che cambia: «Donne in equipaggio, grande chance»

Max Sirena, CEO di Luna Rossa (FOTO Luna Rossa/Studio Borlenghi)
Max Sirena, CEO di Luna Rossa (FOTO Luna Rossa/Studio Borlenghi)
Max Sirena, CEO di Luna Rossa (FOTO Luna Rossa/Studio Borlenghi)
Lia Capizzi
12 aprile 2026 • 07:00

Dal 21 al 24 maggio, a Cagliari, le Regate Preliminari. Parla il CEO di Luna Rossa: «La Coppa America ha un potenziale devastante. Finora era una start-up: a Napoli vedrete regate più avvincenti. Quote rosa? Ho spinto in questa direzione. Nei monoscafi attuali la prestanza fisica non è predominante, servono lucidità, capacità tecniche e strategiche. Vip a bordo? Arricchire un evento sportivo non vuol dire svilirlo. Chi vorrei? Kimi Antonelli o Marco Bezzecchi»

Il quartiere generale di Luna Rossa presso il Molo Ichnusa è in fibrillazione in vista dell’antipasto dell’America’s Cup 2027. Le Regate Preliminari sono alle porte, in programma proprio a Cagliari dal 21 al 24 maggio. Max Sirena è un veterano della più antica competizione nata nel 1851, in otto partecipazioni l’ha vinta due volte con Oracle (2010) e New Zealand (2017). La storia d’amore con Luna Rossa è scoccata nel 2000, prima da aiuto prodiere, poi da skipper, fino ad arrivare alla plancia di

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Lia Capizzi
Lia Capizzi
Lia Capizzi

Giornalista. Dagli inizi in radio alla grande esperienza televisiva tra conduzioni di Tg, interviste, telecronache, documentari (Rai, Mediaset, e 18 anni a SkySport). Racconta lo sport a 360°, specializzata in numerose discipline, dal calcio al rugby, dal nuoto all’atletica, dal tennis ai risvolti sociali nello sport senza trascurare il lato oscuro del doping