Max Sirena e l’America’s Cup che cambia: «Donne in equipaggio, grande chance»

Dal 21 al 24 maggio, a Cagliari, le Regate Preliminari. Parla il CEO di Luna Rossa: «La Coppa America ha un potenziale devastante. Finora era una start-up: a Napoli vedrete regate più avvincenti. Quote rosa? Ho spinto in questa direzione. Nei monoscafi attuali la prestanza fisica non è predominante, servono lucidità, capacità tecniche e strategiche. Vip a bordo? Arricchire un evento sportivo non vuol dire svilirlo. Chi vorrei? Kimi Antonelli o Marco Bezzecchi»