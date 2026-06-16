Come finisce una mitologia: Messi e Cristiano Ronaldo, l’ultimo atto di una rivalità senza tempo

I due geni che si sono divisi il trono calcistico del XXI secolo giocano per l’ultima volta la Coppa del Mondo. L’argentino dopo aver sollevato, quattro anni fa, l’unico trofeo assente nella sua bacheca; il portoghese di fronte all’ultima chance di portare la sua nazionale sul tetto del mondo. Il primo destinato ed enigmatico. Il secondo ostinato e titanico: si chiude il romanzo dell’Olimpo dei due opposti

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L’America è il continente delle frontiere, dei deserti, delle metropoli accese, delle promesse smisurate e degli addii travestiti da spettacolo. Qui, dentro il Mondiale più grande mai organizzato, Lionel Messi e Cristiano Ronaldo entrano in scena come due figure arrivate alla fine del proprio romanzo. Non giovani eroi chiamati alla conquista, ma divinità stanche, ancora magnifiche, già attraversate dal tempo. Messi ha vinto il Mondiale in Qatar, il 18 dicembre 2022, nella finale contro la Franci