L’intervista – l’atleta dell’anno di Domani

Michieletto: «Ho avuto paura di vincere troppo. Credo nella forza della salute mentale nello sport»

Foto: TRABALZA - Trentino Volley
Foto: TRABALZA - Trentino Volley
Foto: TRABALZA - Trentino Volley
Lia Capizzi
20 dicembre 2025 • 18:09

Il 2025 per Alessandro Michieletto è stato d’oro, sia a Trento che con la Nazionale. Ma non per questo gli viene tutto facile: «La paura la conosco, eccome. Ho avuto timore di non sentirmi all’altezza». «Nel volley non girano i soldi del calcio, costruirsi in casa i giovani talenti è un vantaggio», spiega

Con le sue potenti schiacciate fa tremare gli avversari, con il sorriso travolgente si fa amare da tutti. Alessandro Michieletto chiude un 2025 tutto d’oro. A maggio il titolo di Campione d’Italia con Trentino Volley, a settembre si è riconfermato Campione del mondo con la Nazionale, eletto MVP sia ai Mondiali sia in Superlega. L’allegria che manifesta può essere fuorviante, come se a lui venisse tutto facile, senza alcuna paura. «La paura la conosco, eccome. Ho avuto timore di non sentirmi all’

Per continuare a leggere questo articolo

Lia Capizzi
Lia Capizzi
Lia Capizzi

Giornalista. Dagli inizi in radio alla grande esperienza televisiva tra conduzioni di Tg, interviste, telecronache, documentari (Rai, Mediaset, e 18 anni a SkySport). Racconta lo sport a 360°, specializzata in numerose discipline, dal calcio al rugby, dal nuoto all’atletica, dal tennis ai risvolti sociali nello sport senza trascurare il lato oscuro del doping