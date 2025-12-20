Michieletto: «Ho avuto paura di vincere troppo. Credo nella forza della salute mentale nello sport»

Il 2025 per Alessandro Michieletto è stato d’oro, sia a Trento che con la Nazionale. Ma non per questo gli viene tutto facile: «La paura la conosco, eccome. Ho avuto timore di non sentirmi all’altezza». «Nel volley non girano i soldi del calcio, costruirsi in casa i giovani talenti è un vantaggio», spiega
Con le sue potenti schiacciate fa tremare gli avversari, con il sorriso travolgente si fa amare da tutti. Alessandro Michieletto chiude un 2025 tutto d’oro. A maggio il titolo di Campione d’Italia con Trentino Volley, a settembre si è riconfermato Campione del mondo con la Nazionale, eletto MVP sia ai Mondiali sia in Superlega. L’allegria che manifesta può essere fuorviante, come se a lui venisse tutto facile, senza alcuna paura. «La paura la conosco, eccome. Ho avuto timore di non sentirmi all’