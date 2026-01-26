La battaglia sulla specialità

Milano-Cortina, la combinata nordica vietata alle donne. I doppi standard del sistema olimpico

Antonella Bellutti
26 gennaio 2026 • 07:00

Una mancanza che sa essere ancora più esplicita ed emblematica se raccontata attraverso la storia di Niklas e Annika Malacinski, due fratelli, stesso sport, stessa fatica: lui vivrà il suo sogno olimpico, lei no

A volte basta un dettaglio, apparentemente marginale, per capire come funziona un sistema. Ai Giochi Invernali di Milano-Cortina, la combinata nordica non sarà accessibile alle donne; è un’assenza minima nel programma a cinque cerchi, ma significativa per comprendere come vengono definiti i confini tra inclusione ed esclusione. Una mancanza che sa essere ancora più esplicita ed emblematica se raccontata attraverso la storia di Niklas e Annika Malacinski, due fratelli, stesso sport, stessa fatica

Campionessa, medaglia d’oro ai Giochi Olimpici di Atlanta 1996 e di Sydney 2000 nel ciclismo su pista. Laureata in Scienze motorie, ha collezionato molteplici esperienze di profilo tecnico, dirigenziale e didattico