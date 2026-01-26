Milano-Cortina, la combinata nordica vietata alle donne. I doppi standard del sistema olimpico

Una mancanza che sa essere ancora più esplicita ed emblematica se raccontata attraverso la storia di Niklas e Annika Malacinski, due fratelli, stesso sport, stessa fatica: lui vivrà il suo sogno olimpico, lei no

