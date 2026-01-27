Freestyle, Miro Tabanelli: «Siamo arte in volo, ma è vietato farsi schiacciare dalle tante aspettative»

Anche per il 21enne è la prima volta alle Olimpiadi: «Il miglior modo per affrontarle sarà restare concentrati sul presente. Io un pioniere in Italia? Nella mia generazione il freestyle ha raggiunto un livello mai immaginato prima. La paura è un segnale: ti avvisa, ma ti spinge anche a fare un passo in più. Flora? Il suo carattere solare e carismatico è un’ispirazione»

true false

Miro Tabanelli, per lei il freestyle è più uno sport, un'arte o altro? È sicuramente uno sport, con regole e sacrifici, ma quando sono in aria diventa arte. È il mio modo di esprimermi. La paura diventa limite da superare? La paura è un segnale: ti avvisa, ma allo stesso tempo ti spinge a fare un passo in più. È naturale avere paura, certe volte bisogna trovare il modo di rimodellarla a proprio favore, perché non diventi un ostacolo. Alla sua età ha capito come si sopravvive a un’Olimpiade? Per