Riparte la Mls, ma dal 2027 il calendario sarà allineato al calcio europeo per crescere ancora

Tra sabato e domenica ricomincia il campionato americano: tutti a caccia del titolo detenuto dall’Inter Miami di Leo Messi. La stagione chiuderà un piano trentennale che ha funzionato, senza mai strappare, e darà il via all’accelerazione: l’adeguamento del calendario consentirà per la prima volta una concorrenza reale ed effettiva sul calciomercato e, vista l’inarrestabile crescita economica delle franchigie, può essere un problema per i club nostrani

Sarà l’ultima volta dell’intera stagione programmata all’interno dell’anno solare, in mezzo ci sarà il Mondiale e, davanti, la prospettiva di cominciare a mangiarsi l’Europa: eccola la Major League Soccer 2026 che, nella serata e nella notte tra sabato e domenica, vedrà il calcio d’inizio del nuovo campionato, il numero 31 della sua storia cominciata dopo i Mondiali del 1994 e pronta alla rivoluzione dopo i prossimi. St. Louis City contro Charlotte sarà la prima partita della Western Conference,