Il Mondiale degli allenatori: la fine dei “selezionatori” ha creato il tecnico globale

Questa Coppa del Mondo segna il cambio d’epoca. Da Ancelotti in Brasile a Tuchel con l’Inghilterra e Nagelsmann con la Germania, le panchine diventano sempre più “da club”, tra chi cerca conferme e chi insegue il proprio riscatto. L’argentino Scaloni e lo spagnolo de la Fuente guidano invece il fronte della “scuola” federale che resiste

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Una volta li chiamavano “selezionatori”, come se allenare le Nazionali fosse un lavoro a parte. Le federazioni sceglievano i commissari tecnici all’interno dei loro organici, le promozioni dalle varie Under fino alla selezione maggiore erano all’ordine del giorno. Poi, però, qualcosa è cambiato. In Italia, per esempio, c’è un prima e un dopo Arrigo Sacchi: fu la visione di Antonio Matarrese, convinto che un’epoca fosse ormai finita e che con il Vate di Fusignano potesse iniziarne un’altra più gl