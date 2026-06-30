Se il calcio è visione e democrazia: da salmoni a squali, l’enigma Norvegia

La Federazione norvegese ha impostato una crescita mirata dei settori giovanili, ha aumentato la professionalità degli allenatori, ha investito in infrastrutture, ha messo in atto una programmazione inclusiva scegliendo di aprire le porte al maggior numero di bambini grazie a una legge per prevenire l’abbandono precoce e favorire il divertimento dei più piccoli: sono vietate selezioni, classifiche e medaglie nei tornei prima dei 13 anni