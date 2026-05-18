Il veterano e il ragazzino: Messi-Yamal ai Mondiali è anche una sfida politica

Cresciuti ne La Masia del Barcellona, sono legati da un talento sconfinato, ma rappresentano al momento due immaginari agli antipodi: abbiamo visto il primo consegnare a Trump una maglietta dell’Inter Miami con il suo nome e il secondo sventolare la bandiera della Palestina dal bus dello scudetto blaugrana. Le semplificazioni sono sempre da evitare. Ciò che è certo è che lo sport, ancora una volta, non può illudersi di ignorare i guai di questo mondo