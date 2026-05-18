Sicurezza e politiche migratorie, nuovo caos sul ruolo dell’Ice ai Mondiali

Nell’America che dall’11 giugno dovrebbe accogliere il mondo preoccupa il ruolo degli agenti anti-immigrazione: dovrebbero occuparsi solo di ordine pubblico e sicurezza, ma sul tema la Casa Bianca rimane ambigua. Non è un caso che diverse organizzazioni per i diritti civili abbiano mandato avvisi di allerta ai tifosi stranieri. E le cauzioni fino a 15mila dollari chieste ai cittadini di oltre 50 paesi per ottenere un visto temporaneo sono state sospese solo pochi giorni fa