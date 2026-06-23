la parità non è invertire le esclusioni, ma abolirle

Doku e la gabbia dei ruoli: il diritto a essere padre che lo sport non accetta

Jeremy Doku (FOTO EPA)
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Antonella Bellutti
Antonella Bellutti
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23 giugno 2026 • 18:06

La scelta del calciatore belga di lasciare il Mondiale per assistere alla nascita del figlio ha riacceso un dibattito che va oltre il calcio. Tra accuse di scarso professionismo e stereotipi sul ruolo del papà, emerge la logica di uno sport che pretende atleti sempre disponibili. Una vicenda che interroga paternità, parità di genere e disumanizzazione della performance

Pagare e comprare non sono sinonimi. Per capire meglio la deriva etica dello sport contemporaneo, alle volte, tornare alla radice delle parole può aiutare. Pagare deriva dal latino pacare, che significa pacificare, trovare un accordo: c’è dignità in questo verbo perché riconosce il valore di uno scambio paritario. Comperare, dal latino comparare, indica l’atto di acquisto di qualcosa di misurabile con un prezzo e il concetto passa dalla relazione alla proprietà. Perciò il denaro può pagare la co

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Antonella Bellutti
Antonella Bellutti
Antonella Bellutti

Campionessa, medaglia d’oro ai Giochi Olimpici di Atlanta 1996 e di Sydney 2000 nel ciclismo su pista. Laureata in Scienze motorie, ha collezionato molteplici esperienze di profilo tecnico, dirigenziale e didattico

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