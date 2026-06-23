Doku e la gabbia dei ruoli: il diritto a essere padre che lo sport non accetta

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La scelta del calciatore belga di lasciare il Mondiale per assistere alla nascita del figlio ha riacceso un dibattito che va oltre il calcio. Tra accuse di scarso professionismo e stereotipi sul ruolo del papà, emerge la logica di uno sport che pretende atleti sempre disponibili. Una vicenda che interroga paternità, parità di genere e disumanizzazione della performance

Pagare e comprare non sono sinonimi. Per capire meglio la deriva etica dello sport contemporaneo, alle volte, tornare alla radice delle parole può aiutare. Pagare deriva dal latino pacare, che significa pacificare, trovare un accordo: c’è dignità in questo verbo perché riconosce il valore di uno scambio paritario. Comperare, dal latino comparare, indica l’atto di acquisto di qualcosa di misurabile con un prezzo e il concetto passa dalla relazione alla proprietà. Perciò il denaro può pagare la co