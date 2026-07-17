A Montreal i primi Giochi mozzati, alle origini dei boicottaggi olimpici

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Povero Lord Killanin. Il barone inglese, presidente del Cio dal 1972, aveva allora 65 anni; i grattacapi dovuti a giorni di estenuanti trattative tra capricci, dispetti e ripicche gliene aggiunsero sul faccione stanco una decina. Correva il 17 luglio del 1976, quando a Montreal la Regina Elisabetta dichiarò aperti i Giochi della XXI Olimpiade e due quindicenni canadesi, Stephane Prefointaine e Sandra Henderson, l’uno francofono e l’altra anglofona, accesero il braciere. Ma che fatica. Spendaccio