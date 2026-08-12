Ego, monumentalità e assolutismo: vedi Mourinho e pensi a Edmund Kean

Il documentario Mourinho su Netflix ripercorre la carriera dell’allenatore portoghese senza mai dire cosa accade quando le telecamere si spengono. Emerge il ritratto di un glorioso uomo del calcio del passato, che ha ancora un grande palcoscenico, ma che non è stato capace di cambiare
Un po’ Ferdinando Magellano, molto Edmund Kean, ecco José Mourinho: filmato da Joe Pearlman nel documentario in tre parti per Netflix. Mou ragiona da esploratore recitando da mattatore, tanto che alla fine viene da dirsi come accadeva a Dino Risi per Nanni Moretti: «Scansati e fammi vedere» la tua vera vita. Per tre ore, l’innegabilmente allenatore vincente ripercorre la sua carriera senza mai dire quello che c’è dietro, quando le telecamere si spengono. Non a caso il documentario si chiama semp